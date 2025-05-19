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КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес «Краснодара»

КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес «Краснодара»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес «Краснодара» во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес клуба «Краснодар». Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Оренбурга»: предупреждение шести футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет чемпионат России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 19 очками и не сможет сохранить прописку в РПЛ.

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