КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес «Краснодара»

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес «Краснодара» во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Оренбурга» в адрес клуба «Краснодар». Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Оренбурга»: предупреждение шести футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет чемпионат России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 19 очками и не сможет сохранить прописку в РПЛ.