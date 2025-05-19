Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов»

КДК РФС может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов»
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«КДК рассмотрит непредоставление «Спартаком» футболистов для дополнительного интервью после матча с «Крыльями Советов». Это нарушение технического регламента чемпионата», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Круглов.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Крыльями» состоялся накануне, 18 мая. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. «Спартак» занимает пятое место в таблице.

Материалы по теме
КДК РФС может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android