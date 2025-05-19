КДК РФС может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Крыльями Советов».

«КДК рассмотрит непредоставление «Спартаком» футболистов для дополнительного интервью после матча с «Крыльями Советов». Это нарушение технического регламента чемпионата», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Круглов.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Крыльями» состоялся накануне, 18 мая. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. «Спартак» занимает пятое место в таблице.