Гленн Бейл приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче со «Спартаком». Команды встретились в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре и завершилась победой москвичей со счётом 2:0.

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Крыльев Советов»: удаление двух футболистов в составе одной команды. Также будет рассмотрено удаление игрока Гленна Бейла за серьёзное нарушение правил. Он приглашён на заседание КДК РФС», — сказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.