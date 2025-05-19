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Гленн Бейл приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком»

Гленн Бейл приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче со «Спартаком». Команды встретились в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре и завершилась победой москвичей со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Крыльев Советов»: удаление двух футболистов в составе одной команды. Также будет рассмотрено удаление игрока Гленна Бейла за серьёзное нарушение правил. Он приглашён на заседание КДК РФС», — сказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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