Гленн Бейл приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче со «Спартаком». Команды встретились в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре и завершилась победой москвичей со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Крыльев Советов»: удаление двух футболистов в составе одной команды. Также будет рассмотрено удаление игрока Гленна Бейла за серьёзное нарушение правил. Он приглашён на заседание КДК РФС», — сказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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