Дрогба: когда Смертин был на поле, казалось, в твоей команде не 11, а 20 человек

Легендарный экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился воспоминаниями о российских футболистах, с которым пересекался по ходу своей карьеры.

— Вы играли с несколькими россиянами в одной команде. Кто из них больше запомнился?

— У меня остались хорошие воспоминания обо всех — и о Жиркове со Смертиным в «Челси», и о Сычёве в «Марселе». Например, Смертин приехал в Англию, уже поиграв во Франции. И когда он был на поле, казалось, что в твоей команде не 11, а 20 человек. Он читал игру, всегда бежал и успевал везде. У него получалось чувствовать динамику игры, нам повезло с таким футболистом в команде, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.