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КДК РФС рассмотрит поведение игрока «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Динамо» Махачкала

КДК РФС рассмотрит поведение игрока «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Динамо» Махачкала
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 36'     1:1 Самородов – 47'    

«КДК рассмотрит поведение игрока «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Динамо» Махачкала. Он, покидая поле после замены, ударил ногой по арке выхода команд и повредил её», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 29 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 28 очков.

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