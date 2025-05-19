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Дмитрий Булыкин: у «Зенита» в этом сезоне есть надежда на повторение чуда

Дмитрий Булыкин: у «Зенита» в этом сезоне есть надежда на повторение чуда
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«В прошлом сезоне «Зенит» чудом стал чемпионом, и в этом году у команды есть надежда на повторение чуда. Но всем понятно, что «Зенит» не такой грозный, как раньше. «Динамо» в последнем матче настроено не дать «Краснодару» выиграть чемпионат. Если динамовцы хорошо сыграют, руководству клуба стоит задуматься о том, как оставить Ролана Гусева в команде», — сказал Булыкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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