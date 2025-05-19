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Артета: команды, которые были в 30% таких ситуаций, как у «Арсенала», — разваливались

Артета: команды, которые были в 30% таких ситуаций, как у «Арсенала», — разваливались
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о нынешнем сезоне для «канониров». В АПЛ клуб находится на втором месте, набрав 71 очко.

«Я делал это в раздевалке, и для меня всё очень ясно. Но я нахожусь там каждый день. Я знаю, через что мы прошли за девять с половиной месяцев. Я знаю, что мы сделали. Я очень хорошо знаю историю Премьер-лиги и команды, которые оказывались в 30% таких ситуациях, как мы, — они развалились, полностью развалились, а мы нет. Я очень ценю это, потому что это показывает, что мы построили что-то очень, очень устойчивое и последовательное, независимо от людей, которым не нравится это видеть», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

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