Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дрогба рассказал, как дал обещание Абрамовичу после поражения в финале ЛЧ в Москве

Дрогба рассказал, как дал обещание Абрамовичу после поражения в финале ЛЧ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, какое обещание в своё время дал бывшему президенту клуба Роману Абрамовичу после проигранного финала Лиги чемпионов в 2008 году.

— Вам приходилось в «Челси» общаться с Романом Абрамовичем один на один?
— После того как мы в 2008 году мы уступили в финале Лиги чемпионов в Москве, я сказал ему, что мы ещё выиграем для него этот турнир. А ещё тогда после матча в раздевалке был один из его друзей с 11-летним сыном, который плакал, весь в слезах. Я ему сказал: «Не беспокойся, я выиграю Лигу чемпионов для тебя» («Челси» забрал ЛЧ спустя четыре года, а Дрогба в том матче забил и в основное время, и в серии пенальти. — Прим. «Чемпионата»). А что касается Абрамовича, то он был и остаётся моим боссом, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Абрамович был и остаётся моим боссом!» Разговор с легендарным Дидье Дрогба
Эксклюзив
«Абрамович был и остаётся моим боссом!» Разговор с легендарным Дидье Дрогба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android