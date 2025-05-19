Гришин: не надо из Кисляка и Батракова делать звёзд — они ещё ничего не заслужили

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с ПФК ЦСКА. Дерби состоится в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт сегодня, 19 мая, в Москве.

«Дерби — это ЦСКА — «Спартак». В матче «Локомотив» — ЦСКА просто встречаются две московские команды, где сегодня победят армейцы. Красно-синие сильнее по игре и составу, и у них больше мотивация. «Локомотив» решил свои проблемы — они на шестом месте, а ЦСКА борется за тройку. Не думаю, что в этой игре будет противостояние Кисляка с Батраковым. Это обыкновенные футболисты, которые просто играют в футбол. Не надо из них делать звёзд — они ещё ничего не заслужили и ничего не выиграли», — сказал Гришин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.