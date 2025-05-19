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В «Ростове» пройдёт глобальная перестройка. Уйдут президент, директор, тренеры и игроки

В «Ростове» пройдёт глобальная перестройка. Уйдут президент, директор, тренеры и игроки
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В «Ростове» произойдёт глобальная перестройка по окончании текущего сезона. Об этом сообщает «Спорт-экспресс», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Так, после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

Стоит отметить, что непосредственное отношение к новой формации «Ростова» будет иметь бизнесмен Андрей Чайка. Одним из руководителей южного клуба станет человек от него. Сейчас Чайка является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского (клуб выступает в Первой лиге).

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