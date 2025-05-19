«Аякс» объявил об уходе главного тренера

Итальянский специалист Франческо Фариоли принял решение покинуть пост главного тренера амстердамского «Аякса», сообщает пресс-служба клуба. Команда упустила чемпионство, опережая второе место на 10 очков за пять туров до конца.

«Мой путь в «Аяксе» начался почти год назад с целью вернуть клуб туда, где ему самое место. И он завершился на «Йохан Кройф Арене», наконец, вернув «Аякс» в Лигу чемпионов, крупнейшую сцену европейского футбола. Мы хотели привнести новую энергию во всё сообщество «Аякса», поделившись позитивным образом работы и мышления с клубом на всех уровнях.

Быть ​​первым тренером «Аякса» не из Нидерландов с 1998 года и первым итальянцем в истории клуба было абсолютной привилегией. Вместе с моим персоналом мы приняли этот огромный вызов с уважением, ответственностью, страстью и решимостью добиться успеха. Заслужить уважение и поддержку болельщиков, которые мы чувствовали на протяжении всего сезона, значило очень много для меня и моего персонала. Мы пережили невероятные и незабываемые моменты все вместе: уникальный, интенсивный, эмоциональный сезон, в котором мы разделяли веру, боевой дух и гордость, наконец достигнув нашей цели, выполнив нашу миссию», — приводит слова Фариоли официальный сайт клуба.