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Роман Бабаев: было непросто привезти Дрогба в Москву — переговоры велись долго

Роман Бабаев: было непросто привезти Дрогба в Москву — переговоры велись долго
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с бывшим нападающем «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба по участию в гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи 5:1. Дрогба стал автором единственного гола соперников армейцев.

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

«Очень непросто было привезти Дрогба в Москву. Долго велись переговоры, и поэтому мы благодарны Дидье за то, что он всё-таки доехал до нас в такой большой праздник и забил мастеровитый гол. Мне кажется, что всё получилось хорошо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

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