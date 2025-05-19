Роман Бабаев: было непросто привезти Дрогба в Москву — переговоры велись долго

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с бывшим нападающем «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба по участию в гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи 5:1. Дрогба стал автором единственного гола соперников армейцев.

«Очень непросто было привезти Дрогба в Москву. Долго велись переговоры, и поэтому мы благодарны Дидье за то, что он всё-таки доехал до нас в такой большой праздник и забил мастеровитый гол. Мне кажется, что всё получилось хорошо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».