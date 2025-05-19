Джанашия: не знаю, что сделал с командой Ролан Гусев, но «Динамо» играет очень хорошо

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, а также высказался об игре московского «Динамо» под руководством и. о. главного тренера Ролана Гусева.

«На данный момент «Зенит» сильнее «Краснодара» — у «быков» нет обоймы футболистов. Очень хорошо, что судьба решается в последнем туре. «Зенит» в любом случае выиграет свой матч, а у «Краснодара» — очень тяжёлая встреча с «Динамо», которое сейчас в очень хорошей форме. Не знаю, что сделал с этой командой Ролан Гусев, но я смотрел их матч со «Спартаком», и они выступили очень здорово. Вообще все футболисты хорошо играют в начале и в конце сезона, чтобы остаться в команде», — сказал Джанашия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ (56 очков). Гусев возглавил клуб на временной основе в начале мая после увольнения Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.