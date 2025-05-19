Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: не знаю, что сделал с командой Ролан Гусев, но «Динамо» играет очень хорошо

Джанашия: не знаю, что сделал с командой Ролан Гусев, но «Динамо» играет очень хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, а также высказался об игре московского «Динамо» под руководством и. о. главного тренера Ролана Гусева.

«На данный момент «Зенит» сильнее «Краснодара» — у «быков» нет обоймы футболистов. Очень хорошо, что судьба решается в последнем туре. «Зенит» в любом случае выиграет свой матч, а у «Краснодара» — очень тяжёлая встреча с «Динамо», которое сейчас в очень хорошей форме. Не знаю, что сделал с этой командой Ролан Гусев, но я смотрел их матч со «Спартаком», и они выступили очень здорово. Вообще все футболисты хорошо играют в начале и в конце сезона, чтобы остаться в команде», — сказал Джанашия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ (56 очков). Гусев возглавил клуб на временной основе в начале мая после увольнения Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

Материалы по теме
«Динамо» Гусева побеждает даже в оранжевом! Дожали «Акрон» в безумной концовке. Видео
«Динамо» Гусева побеждает даже в оранжевом! Дожали «Акрон» в безумной концовке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android