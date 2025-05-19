«Это не его празднование!» Дрогба — о том, как Палмер отмечает голы

Легендарный экс-футболист «Челси» Дидье Дрогба высказался о фирменном праздновании голов нынешнего лидера «аристократов» Коула Палмера. Британский хавбек после забитых голов изображает, что ему холодно.

— Сейчас часто говорят про морозное празднование Палмера, но ведь это вы первым…

— Так это не его празднование! Не понимаю, почему все так говорят, но, если честно, я рад. Так формируется преемственность в команде. Не знаю, видел ли он, как я делаю это празднование на стадионе «Русенборга». Тогда было по-настоящему холодно, и вроде получилось здорово. Мне нравится, что Палмер тоже так делает — ему вполне подходит, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.