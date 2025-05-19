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Дрогба отреагировал на сравнения с нынешним форвардом «Челси» Джексоном

Дрогба отреагировал на сравнения с нынешним форвардом «Челси» Джексоном
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Легендарный экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба отреагировал на сравнения с нынешним форвардом «аристократов» Николасом Джексоном.

— Николаса Джексона часто сравнивают с вами. Пока получается явно не в его пользу.
— Все постоянно сопоставляют футболистов с их предшественниками. Да, для него это не так просто. Всё-таки в «Челси» было столько крутых форвардов — Диего, я и остальные, но сейчас у Джексона второй сезон. Мне нравится, что он делает, — достойно отвечает предыдущим нападающим. Тем более что у меня тоже ушло время, прежде чем мной начали восхищаться. Если Джексон продолжит стараться, то станет одним из важнейших игроков команды. Для этого, конечно, требуются трофеи. Первый шаг — взять еврокубок. Затем уже победы в Лиге чемпионов и в АПЛ. Мне хочется пожелать, чтобы у него всё получилось, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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