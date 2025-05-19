Экс-игрок ЦСКА Лайзанс считает, что Вагнер Лав мог бы играть в чемпионате России в 40 лет

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.

«Зрители должны были оценивать гала-матч в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Им должно было понравиться: такие футболисты приехали, столько красивых голов было забито, и ЦСКА одержал победу. Думаю, Вагнер Лав спокойно мог бы играть в чемпионате России», — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.