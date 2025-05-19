Экс-игрок ЦСКА Лайзанс считает, что Вагнер Лав мог бы играть в чемпионате России в 40 лет
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.
FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6' 2:0 Лав – 34' 2:1 Дрогба – 37' 3:1 Лав – 44' 4:1 Красич – 46' 5:1 Лав – 56'
«Зрители должны были оценивать гала-матч в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Им должно было понравиться: такие футболисты приехали, столько красивых голов было забито, и ЦСКА одержал победу. Думаю, Вагнер Лав спокойно мог бы играть в чемпионате России», — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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