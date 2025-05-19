Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс считает, что Вагнер Лав мог бы играть в чемпионате России в 40 лет

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс считает, что Вагнер Лав мог бы играть в чемпионате России в 40 лет
Комментарии

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

«Зрители должны были оценивать гала-матч в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Им должно было понравиться: такие футболисты приехали, столько красивых голов было забито, и ЦСКА одержал победу. Думаю, Вагнер Лав спокойно мог бы играть в чемпионате России», — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Роман Бабаев: Вагнер думает продлить карьеру, но ЦСКА он поможет в другом качестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android