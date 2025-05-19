Агент Миронова высказался о будущем игрока в «Ростове» после ухода спортдиректора Рыскина

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Миронова из «Ростова», высказался о будущем футболиста в южном клубе в случае смены руководства и тренерского штаба. Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре «Ростова» произойдут глобальные изменения.

«Что касается будущего Алексея Миронова в «Ростове», у нас же контракт не с Алексеем Рыскиным или каким-то частным лицом. У нас контракт с футбольным клубом «Ростов», который ещё действует. Если произойдёт смена менеджмента в команде, будем общаться и узнавать их мнение по поводу Алексея. Насколько им интересно, чтобы он продолжил играть за команду, или неинтересно. По большому счёту, смена менеджмента мало что меняет — контракт обязаны выполнять он и клуб по отношению к нему», — сказал Кузьмичёв в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.