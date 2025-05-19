Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миронова высказался о будущем игрока в «Ростове» после ухода спортдиректора Рыскина

Агент Миронова высказался о будущем игрока в «Ростове» после ухода спортдиректора Рыскина
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Миронова из «Ростова», высказался о будущем футболиста в южном клубе в случае смены руководства и тренерского штаба. Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре «Ростова» произойдут глобальные изменения.

«Что касается будущего Алексея Миронова в «Ростове», у нас же контракт не с Алексеем Рыскиным или каким-то частным лицом. У нас контракт с футбольным клубом «Ростов», который ещё действует. Если произойдёт смена менеджмента в команде, будем общаться и узнавать их мнение по поводу Алексея. Насколько им интересно, чтобы он продолжил играть за команду, или неинтересно. По большому счёту, смена менеджмента мало что меняет — контракт обязаны выполнять он и клуб по отношению к нему», — сказал Кузьмичёв в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
В «Ростове» пройдёт глобальная перестройка. Уйдут президент, директор, тренеры и игроки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android