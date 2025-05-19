Гендиректор «Черноморца» Пономарёв отреагировал на новость о возможном переходе в «Ростов»

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв отреагировал на новость о возможном переходе в «Ростов». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что специалист близок к переходу на аналогичную должность в стане жёлто-синих.

«Видел эту информацию, но даже не вчитывался. Сейчас я с «Черноморцем», готовимся к игре», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что в «Ростове» произойдёт глобальная перестройка по окончании текущего сезона. По информации СМИ, после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.