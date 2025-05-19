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Агент Сулейманова сообщил, что «Динамо» Мх не контактировало с «Локо» по трансферу игрока

Агент Сулейманова сообщил, что «Динамо» Мх не контактировало с «Локо» по трансферу игрока
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, сообщил, что махачкалинское «Динамо» не контактировало с железнодорожниками по трансферу игрока.

«Насколько я владею информацией, руководство махачкалинского «Динамо» не контактировало с руководством «Локомотива» по трансферу Тимура Сулейманова. Пока сложно что-то сказать по этому поводу», — сказал Кузьмичёв в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб интересуется всеми футболистами, которые связаны с Дагестаном, в том числе форвардом «Локомотива» Тимуром Сулеймановым.

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