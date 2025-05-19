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Георгий Джикия: я остался верен своим принципам и тому, что такое «Спартак»

Георгий Джикия: я остался верен своим принципам и тому, что такое «Спартак»
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 24 мая.

— Год назад, завершая контракт в «Спартаке», вы сказали фразу, которую сейчас вспомнил: «Время покажет, каким я был спартаковцем». Год — достаточный срок, чтобы понять, как вас встретят в эту субботу на арене красно-белых?
— Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На «Спартак» сейчас много ходят. Что касается того, как встретят, — понятное дело, я не тот игрок, которого с негативом будет встречать стадион. Что касается моих убеждений и принципов после ухода из «Спартака», они таковыми и остались, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».

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