Георгий Джикия: я остался верен своим принципам и тому, что такое «Спартак»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 24 мая.

— Год назад, завершая контракт в «Спартаке», вы сказали фразу, которую сейчас вспомнил: «Время покажет, каким я был спартаковцем». Год — достаточный срок, чтобы понять, как вас встретят в эту субботу на арене красно-белых?

— Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На «Спартак» сейчас много ходят. Что касается того, как встретят, — понятное дело, я не тот игрок, которого с негативом будет встречать стадион. Что касается моих убеждений и принципов после ухода из «Спартака», они таковыми и остались, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».