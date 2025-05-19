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Стала известна сумма возможного трансфера Николая Комличенко в «Краснодар»

Стала известна сумма возможного трансфера Николая Комличенко в «Краснодар»
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Сумма возможного трансфера нападающего «Ростова» Николая Комличенко в «Краснодар» составит € 2,8 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны находятся в диалоге, о чём ранее сообщал «СЭ», но личный контракт с футболистом пока не согласован.

Ранее сегодня стало известно, что в «Ростове» произойдёт глобальная перестройка по окончании текущего сезона. Так, после заключительного матча сезона из структуры южного клуба уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, а также более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

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