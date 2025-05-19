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Агент Вахании, Ланговича, Комарова и Шанталия не исключил уход игроков из «Ростова» летом

Агент Вахании, Ланговича, Комарова и Шанталия не исключил уход игроков из «Ростова» летом
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Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы футболистов «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича, Ивана Комарова и Даниила Шанталия, не исключил уход игроков из клуба в летнее трансферное окно.

— Была информация, что в случае ухода спортивного директора «Ростова» Рыскина из клуба футболисты из вашего агентства также покинут команду.
— Не могу на 100% утверждать, что это взаимосвязанные вещи, но то, что уход некоторых футболистов будет являться следствием смены руководства, — факт. Безусловно, очень многие футболисты приходили в клуб под определённое руководство, определённые проекты, задачи и перспективы. С учётом происходящих изменений в «Ростове», игроки вполне могут покинуть клуб и перейти в другие проекты. Клуб вышел в Суперфинал Кубка России и очень достойно выглядит в РПЛ. Футболисты прекрасно себя проявляют и, несмотря на свой юный возраст, обращают на себя внимание многих клубов, — сказал Голяна в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что в «Ростове» произойдёт глобальная перестройка по окончании текущего сезона. По информации СМИ, после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

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