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Юрий Белоус: Валерий Карпин ушёл из «Ростова» — он предвидел всю ситуацию

Юрий Белоус: Валерий Карпин ушёл из «Ростова» — он предвидел всю ситуацию
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о будущем южного клуба в случае смены руководства и тренерского штаба. Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре «Ростова» произойдут глобальные изменения.

«Если Рыскин уйдёт из «Ростова» вместе с игроками и у клуба появятся долги, команда вообще может потерять профессиональный статус. Новой администрации области нужно это иметь в виду. Также важно, чтобы в «Ростов» пришли компетентные люди, ведь управлять клубом — непростое дело. Развал такого «Ростова» — естественная история. Пришли новые руководители, которые хотят контролировать весь процесс. Валерий Карпин не просто так ушёл из клуба, он предвидел всю эту ситуацию. Теперь надо понимать, кто останется в клубе из футболистов.

Как я это вижу, новому руководству уже сейчас нужно заниматься подбором тренерского штаба и игроков. Прошлым и нынешним руководителям надо понимать, что контролировать ситуацию необходимо всегда, иначе можно потерять актив», — сказал Белоус в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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