«Чудо случилось». Президент «Урала» Иванов прокомментировал волевую победу над «Тюменью»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал волевую победу екатеринбуржцев в матче 33-го тура Первой лиги с «Тюменью». «Шмели» победили со счётом 2:1, дважды забив после 90+4-й минуты.

«Ожидания всегда, чтобы мы выигрывали и показывали хороший футбол. Вчера, честно сказать, мне лично матч не понравился. Это чудо случилось. То, что мы забили два гола, — чудо. Это все понимают. Команда, которая на что‑то претендует, не имела права играть так, как мы действовали в первом и втором таймах. Хотя «Тюмень» сейчас и «Тюмень» в начале сезона — это две разные команды. Видно работу тренера, видно, что добавили.

А у нас я слышал, как тренер говорит футболистам одно, они делают совершенно другое. Мне игра не понравилась. Окончательный результат мне очень понравился. Мы выиграли, взяли три очка и остались в борьбе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился защитник «Тюмени» Александр Бем. «Урал» сравнял счёт на 90+4-й минуте. Гол забил 17-летний Максим Воронов. На 90+6-й минуте Юрий Железнов принёс гостям победу.

После этой победы в активе «Урала» стало 56 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.