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«Ростов» выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке клуба

«Ростов» выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке клуба
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ФК «Ростов» выступил с официальным заявлением на фоне новостей в прессе о глобальной перестройке в структуре клуба. Накануне появилась информация, что после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

«В средствах массовой информации появились новости о проходящих изменениях в клубе.

На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнёт подготовку к матчу с махачкалинским «Динамо».

Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», — написала пресс-служба южного клуба.

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