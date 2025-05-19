«Ростов» выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке клуба

ФК «Ростов» выступил с официальным заявлением на фоне новостей в прессе о глобальной перестройке в структуре клуба. Накануне появилась информация, что после заключительного матча сезона из «Ростова» уйдут: президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

«В средствах массовой информации появились новости о проходящих изменениях в клубе.

На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнёт подготовку к матчу с махачкалинским «Динамо».

Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», — написала пресс-служба южного клуба.