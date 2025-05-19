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Экс-вратарь «Тоттенхэма» Кудичини вспомнил совместную игру с Романом Павлюченко

Экс-вратарь «Тоттенхэма» Кудичини вспомнил совместную игру с Романом Павлюченко
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Бывший вратарь «Тоттенхэма» Карло Кудичини поделился воспоминаниями о совместной игре с российским нападающим Романом Павлюченко.

«Я играл с Павлюченко и Смертиным, они оба были очень хорошими футболистами. Тот факт, что они выступали в АПЛ, означает, что это спортсмены высокого уровня и заслуживают там быть.

Павлюченко был очень хорошим завершителем, он очень спокойный перед воротами. Наверное, поэтому «Тоттенхэм» и купил его», — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами.

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