Гендиректор ЦСКА Бабаев выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Это маленькие шаги, когда приезжают европейские звёзды. На это смотрят другие европейцы. Надеюсь, такая оттепель наступает. Хочется верить, что в ближайшее время действительно вернёмся в международные соревнования. И будет немного другое отношение у европейцев к России», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за политической ситуации на Украине.