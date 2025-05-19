Директор «Знамени Труда»: в Орехово-Зуеве о Батракове не вспоминали, пока он не заиграл

Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Я сильно удивился, узнав, что он из Орехово-Зуева. Здесь никто о нём не знал и не вспоминал, пока Лёша не заиграл. Мы с ним не знакомы, хотя мне он симпатичен по своей ментальности и манере игры. Парень играет очень зрело. Думаю, это будущее российского футбола», — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.