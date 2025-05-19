«Чемпионат» продолжает социальный проект «‎Открывая спорт»‎ для детей из интернатов

В воскресенье, 18 мая, в рамках благотворительной акции «Открывая спорт», организованной «Чемпионатом» и АНО «Игра твоей мечты», воспитанники Новомосковской школы-интернат из Тульской области посетили матч своего любимого клуба — «Динамо» Москва.

Фото: ФК Динамо Москва

Перед игрой дети приняли участие практически во всех активностях: играли в футбол на PlayStation; создали памятные фото и видео с игроками, используя новые технологии виртуальной реальности; рисовали плакаты; наносили временные тату с логотипом любимого клуба и, по традиции, получили фирменные подарки от спортивного портала «Чемпионат».

Футбольный матч произвёл на детей большое впечатление и не разочаровал результатом. В упорной борьбе ФК «Динамо» на последних минутах перевернул ход встречи и принёс три очка в свою копилку, подарив ребятам яркие эмоции. В завершении футбольного праздника с воспитанниками школы встретился вратарь ФК «Динамо» — Игорь Лещук.

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: «Большое спасибо «Чемпионату», нашим друзьям и ФК «Динамо» за возможность подарить детям классные эмоции! Очень рад, что благодаря нашему совместному проекту «Открывая спорт» мы можем сотрудничать с большим количеством футбольных клубов и радовать детей. Ведь у нас ребята болеют не только за «Спартак», есть болельщики «Локомотива», «ЦСКА», «Динамо» и «Зенита», и здорово, что мы всем можем угодить и порадовать детей игрой любимого клуба».