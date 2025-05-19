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В старейшем клубе России назвали среднюю зарплату футболистов команды

В старейшем клубе России назвали среднюю зарплату футболистов команды
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Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров назвал среднюю зарплату футболистов команды. Отметим, что клуб из Орехово-Зуева является старейшим в России.

— На данный момент у нас зарплаты выше среднего для этой лиги. Средняя — от 80 до 120 тыс. рублей.

— Задержки бывают?
— Сейчас не самое лёгкое время для всех. Конечно, нет такого, как в «Краснодаре» или «Спартаке», где выплачивают день в день. Бывают задержки на день-два. Это не проблема. Всё стабильно и чётко. До недовольства игроков не доходит, — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Знамя Труда» располагается на седьмом месте в турнирной таблице дивизиона «Б» Второй лиги, набрав 13 очков после восьми матчей.

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