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Экс-вратарь «Динамо» Шунин признался, что был удивлён отставкой Лички

Экс-вратарь «Динамо» Шунин признался, что был удивлён отставкой Лички
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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин признался, что его удивила отставка Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых. Чешский специалист был уволен в начале мая 2025 года. Его место на временной основе занял Ролан Гусев.

«Немного удивлён отставкой Лички, но знаю ситуацию изнутри, общаюсь со многими своими знакомыми. Как понимаю, всё к этому шло. Сейчас есть результат — у Ролана Гусева три победы. Есть шансы, чтобы попасть в тройку. Будет отлично, если «Динамо» останется с бронзой», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ (56 очков).

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