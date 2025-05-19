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Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: в гегемонии «Зенита» в РПЛ виноваты другие клубы

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: в гегемонии «Зенита» в РПЛ виноваты другие клубы
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о гегемонии «Зенита» на внутренней российской арене. Санкт-петербургский клуб выигрывал РПЛ в шести последних сезонах подряд.

— Заслужил ли «Краснодар» стать чемпионом?
— Это футбол, посмотрим, как всё сложится. Любой эпизод может решить в обе стороны. Все же хотят выиграть чемпионство.

— Гегемония «Зенита» — это хорошо или плохо для российского футбола?
— В этом виноваты другие команды, которые не составляют должной конкуренции. Петербуржцы же не виноваты, что их никто обыграть не может. Потихоньку это всё сломается — все же серии заканчиваются, — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне «Зенит» идёт на втором месте за тур до конца чемпионата. «Краснодар» опережает петербуржцев на одно очко.

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