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«Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в текущем сезоне РПЛ — это клубный рекорд

«Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в текущем сезоне РПЛ — это клубный рекорд
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Московский «Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, что является клубным рекордом. Больше «сухих» матчей у красно-белых было только в сезонах-1993 (19 в 34 турах) и 2011/2012 (19 в 44 турах).

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с подмосковными «Химками».

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу на протяжении последних шести лет. Московский «Спартак» был чемпионом в сезоне-2016/2017.

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