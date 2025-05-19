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«От нас мало что зависит». Президент «Урала» Иванов — о выходе в РПЛ

«От нас мало что зависит». Президент «Урала» Иванов — о выходе в РПЛ
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Президент «Урала» Григорий Иванов после волевой победы екатеринбуржцев в матче 33-го тура Первой лиги с «Тюменью» высказался о возможном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу. «Шмели» победили со счётом 2:1, дважды забив после 90+4-й минуты.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Бем – 81'     1:1 Воронов – 90+4'     1:2 Железнов – 90+6'    

«Верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего. От нас сейчас мало что зависит, но мы будем стараться попасть хотя бы в переходные матчи. Конечно, верю. А как не верить, задача такая стоит. Если бы я не верил, я бы встал и пошёл. Зачем мне здесь сидеть, чтобы команда видела, как президент не верит в свою команду.

Да, у них где‑то не сложился сезон, где‑то много своих очков отдали. Но вчера я видел настроение ребят, и как они радовались этой победе, и как они хотели выиграть. За это им надо отдать должное. И я видел, что с этими ребятами можно дальше идти. И они будут стараться, они хотят победить», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Урала» стало 56 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.

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