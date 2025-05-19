Финал Лиги Европы: дата, время, где пройдёт матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

В среду, 21 мая, состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В роли главного арбитра выступит Феликс Цвайер. Начало встречи — в 22:00 мск.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В прошлогоднем финале итальянская команда одолела немецкий «Байер».

«Тоттенхэм» никогда в своей истории не выигрывал еврокубковый турнир. «Юнайтед» в последний раз становился победителем Лиги Европы в 2017 году. В 2021-м «красные дьяволы» играли в финале, но уступили «Вильярреалу».