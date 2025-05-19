Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жамалетдинов: медиафутбол совсем несерьёзный, в сравнении со Второй лигой — небо и земля

Жамалетдинов: медиафутбол совсем несерьёзный, в сравнении со Второй лигой — небо и земля
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий футбольного клуба «Знамя Труда» Тимур Жамалетдинов, ранее выступавший за ЦСКА, сравнил Вторую лигу и Медиалигу. Ранее форвард также играл в составе «Родины Медиа».

«Я впервые играю во Второй лиге. Так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что жалею о чём-то. Два месяца до перехода тренировался сам и с медийной командой. Когда трансферное окно в Первой лиге закрылось, задумался о том, чтобы остаться до лета в Медиалиге. Просто не было других вариантов.

Когда поступило предложение из Орехова-Зуева, особо даже не раздумывал. Сейчас с уверенностью могу сказать, что Вторая лига и медиафутбол — небо и земля. Казалось бы, Вторая лига, якобы низкий уровень. Но на самом деле медиафутбол совсем несерьёзный — больше для настроения и позитива. На то он и медиа. Там никто не будет требовать. Тут — сразу ощутимо! Пацаны такого же возраста, однако у них заложена футбольная школа, базовые вещи. Тут хотя бы чувствуешь уровень сопротивления. А в медиафутболе просто пешком ходишь. Пусть у нас молодые ребята, но уровень совсем разный. С удовольствием работаю и тренируюсь. Ни о чём не жалею», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Директор «Знамени Труда»: в Орехово-Зуеве о Батракове не вспоминали, пока он не заиграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android