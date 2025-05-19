Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: ребята из сборной Кубка УЕФА обращались ко мне: «Мистер»

Александр Мостовой: ребята из сборной Кубка УЕФА обращались ко мне: «Мистер»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Напомним, армейцы выиграли этот турнир в сезоне-2004/2005, одолев в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

«Огромное спасибо ЦСКА за приглашение! Это было неожиданно, но правильно (смеётся). Когда встретились с ребятами в отеле, сразу обменялись информацией: кто и где находится, чем занимается. Ясно, что ближе всех из ребят мне Клод и Дидье. Других ребят я знаю меньше.

Многие ребята из сборной Кубка УЕФА в раздевалке обращались ко мне: «Мистер». Знаю, что все остались под сильным впечатлением. Я всех поблагодарил. Установку давал на испанском и французском. Однако тут снова хочу сказать спасибо армейцам, потому что ещё был переводчик. Предоставили всё! Организация была на высочайшем уровне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Интера» Фрей: Москва прекрасна — всегда приятно возвращаться сюда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android