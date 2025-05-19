Юрий Сёмин: у «Краснодара» великолепный тренер, который очень хорошо работает со звёздами

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о чемпионских амбициях «Краснодара». За тур до конца сезона «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко.

«Когда становятся чемпионами, давление идёт в каждой минуте каждого матча. Если «Краснодар» выдержит это давление, станет чемпионом. Не выдержит — не станет. У них великолепная поддержка дома, полный стадион. Весь Краснодарский край ждёт этой победы. Всё это давление нужно переориентировать чисто на футбол и на свою игру — тогда получится.

У «Краснодара» хороший состав и великолепный молодой тренер, который очень хорошо работает со звёздами. В команде много приезжих игроков из разных стран, а Мусаев справляется с ними. Что касается «Зенита», у них более лёгкий соперник, чем у «Краснодара». Тем более у «Динамо» сейчас три победы и хороший уровень игры. Новый тренер мотивирует по-своему. Но на «Зенит» тоже большое давление, потому что в день праздника Питера все ждут очередных золотых медалей. Команды в одинаковых условиях», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.