В старейшем клубе России рассказали о бюджете на сезон

Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров рассказал о бюджете команды на нынешний сезон. Отметим, что клуб из Орехова-Зуева является старейшим в России.

— ФНЛ сообщала, что в прошлом сезоне средний бюджет клубов Второй лиги Б составлял 77 млн рублей. Эта сумма близка к тому, что сейчас имеет «Знамя Труда»?

— У нас бюджет больше 77 млн. Но нет своей базы, автобуса — по сути, кроме стадиона, ничего своего. Мы тратим большие деньги на питание, проживание, переезды. Это существенная статья расходов, — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Знамя Труда» располагается на седьмом месте в турнирной таблице дивизиона «Б» Второй лиги, набрав 13 очков после восьми матчей.