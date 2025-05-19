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Мостовой рассказал смешную историю про Макелеле и Дрогба с гала-матча 20-летия Кубка УЕФА

Мостовой рассказал смешную историю про Макелеле и Дрогба с гала-матча 20-летия Кубка УЕФА
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал смешную историю про Макелеле и Дидье Дрогба с гала-матча 20-летия Кубка УЕФА. Напомним, армейцы выиграли этот турнир в сезоне-2004/2005, одолев в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

«На Матче легенд было два смешных случая. Когда мы зашли в раздевалку, висели майки с номерами. Рядом висели майки Дрогба и Макелеле. У Клода был 10-й номер, я это увидел: «Клод, ты чего, издеваешься? Где ты и где 10-й номер?» Дрогба взял его майку, отдал мне и сказал: «Надевай». Клод под 10-м номером — докатились!

Ещё был смешной момент, когда на доске писали состав. Меня спросили: «Кто у вас капитан?» Я сказал, что будет Дидье, а в этот момент Макелеле проходил мимо. Дрогба говорит: «Давай Клоду дадим — он постарше». Говорю: «Не-не! Клод у нас капитаном никогда не был и не будет!» Посмеялись вместе. Такие матчи — прежде всего общение и воспоминания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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