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Отец Абдулкадырова отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России

Отец Абдулкадырова отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России
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Отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова Анвар Абдулкадыров отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России.

«Джамалутдин попал в молодёжную сборную? А, в основную! Неожиданно, но я рад за него. Однако сильно радоваться и размышлять, заслуженный ли это вызов, пока рано. Всё-таки список пока расширенный. Джамал любит футбол, с шести лет им занимается, но о главной сборной страны никогда даже не говорил», — сказал Анвар Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, этим летом сборная России сыграет с национальными командами Нигерии и Беларуси.

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