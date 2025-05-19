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Стала известна дата вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025

Стала известна дата вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025
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69-я церемония вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025 состоится 22 сентября, сообщает пресс-служба премии на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Церемония пройдёт в Париже (Франция) в театре Шатле.

По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации являются Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 стал испанский опорный полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

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