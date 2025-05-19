Сергей Булатов — главный претендент на пост главного тренера «Крыльев» в следующем сезоне

Помощник Игоря Осинькина Сергей Булатов является главным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в следующем сезоне. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Матч с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Игоря Осинькина. Фаворитом является Булатов — его хочет видеть главным тренером банк «Солидарность». Одним из основных факторов является невысокая зарплата Булатова», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Самарская команда после 29 туров Российской Премьер-Лиги занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.