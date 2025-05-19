Карпин объяснил отсутствие Фёдора Чалова в расширенном составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отсутствии в расширенном списке национальной команды на июньский сбор нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова.

«За выступлениями Фёдора в Греции мы следим. В первом сезоне в новом для него чемпионате ему потребовалось время на адаптацию, не всегда было достаточно игровой практики. Надеемся, что следующий сезон сложится для него успешно и он вернётся в состав сборной», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Во время июньского сбора российская национальная команда сыграет два товарищеских матча — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).