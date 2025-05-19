Белоус: не проиграй «Краснодар» «Зениту» так бездарно, уже был бы чемпионом

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о чемпионской гонке в РПЛ. После 29 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на одно очко.

«Не знаю, как закончится встреча «Краснодар» — «Динамо», но будет большая и серьёзная борьба. Прошла информация, что финансовые премиальные будут усилены, и не исключаю, что не только из кошелька «ВТБ». Будет потрясающе интересный матч.

Практика и опыт показывают, что нет ничего более справедливого, чем турнирная таблица после 30-го тура. Никто же не заставлял «Краснодар» терять очки во встречах, где они должны были выигрывать. К примеру, можно взять принципиальную игру с «Зенитом». Если бы «быки» не проиграли тот матч так бездарно, уже были бы чемпионами. Тем не менее у нас очень интересный чемпионат. В последнем туре у «Краснодара» есть все возможности выходить и выигрывать, несмотря на огромную мотивацию «Динамо», — сказал Белоус в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.