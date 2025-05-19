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Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Головина и Захаряна в сборную России

Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Головина и Захаряна в сборную России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Монако» Александра Головина и игрока «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на июньский сбор.

– Как дела у Александра Головина и Арсена Захаряна? Общались ли с ними, в том числе в контексте предстоящего сбора национальной команды?
– Да, общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но ещё тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян – впервые с февраля был в заявке «Реала Сосьедад» на последний матч, однако на поле не выходил. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов, поэтому обоих не планировали вызывать на этот сбор, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Во время июньского сбора российская национальная команда сыграет два товарищеских матча — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

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