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Карпин высказался о попадании Абдулкадырова в расширенный состав сборной России

Карпин высказался о попадании Абдулкадырова в расширенный состав сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о попадании в расширенный список национальной команды на июньский сбор защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

– В расширенном списке есть Джамалутдин Абдулкадыров, хотя за основу ЦСКА он провёл не так много матчей. Его вызов – аванс или впечатляющий старт карьеры молодого игрока?
– Скорее аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что, продолжая хорошо выступать за клуб, он добьётся и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и Кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты. Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Во время июньского сбора российская национальная команда сыграет две товарищеские встречи — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

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