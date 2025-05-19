Луиш Нани рассказал, какие клубы РПЛ им интересовались

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани рассказал, какие клубы Российской Премьер-Лиги в своё время интересовались его кандидатурой. Он признался, что вёл переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом», однако переезд в Россию сорвался из-за мелочей.

«В своё время у меня были варианты приехать в Россию. В первый раз «Зенит» хотел, чтобы я подписал с ними контракт. Однако я был так молод, было так много других возможностей, и я решил остаться в Манчестере. Но, честно говоря, мы были довольно близки к тому, чтобы заключить сделку.

А потом, несколько лет спустя, ко мне проявил интерес московский «Локомотив». Мы были ещё ближе к тому, чтобы подписать контракт, но по определённым причинам не продвинулись вперед. Я не переехал в России из-за каких-то мелочей. Но я бы с удовольствием играл здесь, в вашей лиге. Это было бы здорово», — приводит слова Нани Sports.ru.