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Локомотив — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск 19 мая 2025 года

«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 19 мая, состоится заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Дерби пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 29 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. ЦСКА идёт на четвёртой строчке (55 очков). «Локомотив» — на шестом месте (49).

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