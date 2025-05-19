«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 19 мая, состоится заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Дерби пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 29 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. ЦСКА идёт на четвёртой строчке (55 очков). «Локомотив» — на шестом месте (49).