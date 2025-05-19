Экс-футболист «Спортинга» Хикон Ново: Мостовой очень крутой. Они с Карпиным — топ-игроки

Бывший полузащитник Хиконского «Спортинга» Начо Ново поделился воспоминаниями о карьерах российских экс-футболистов Александра Мостового и Валерия Карпина, выступавших в Испании.

— Вы помните каких-то российских легенд? Мостовой, Карпин?

— Да-да. Конечно, я знаю Карпина. Я также знаю Мостового. Он играл, когда я приехал из Испании. Он был очень крутым. Мне было приятно увидеться с ним. Карпин и Мостовой — топ-игроки. Они играли в лучших лигах и были одними из лучших, — сказал Ново в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.